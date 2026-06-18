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Тропическата буря "Артър" връхлетя района на Мексиканския залив с поройни дъждове (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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тропическата буря артър връхлетя района мексиканския залив поройни дъждове снимки
Снимка: БТА
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Първата тропическа буря от тазгодишния атлантически ураганен сезон се оформи днес при американското крайбрежие в района на Мексиканския залив, съпътствана от проливни дъждове и вещаеща опасни внезапни наводнения в южните щати, сред които Тексас и Луизиана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на метеоролозите.

Бурята "Артър" бе категоризирана като смесена буреносна система, която от дни е причина за поройни дъждове в части от Мексико и Мексиканския залив. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, в щата Флорида, информира, че метеорологичните условия са благоприятни за образуването на краткотрайна тропическа буря.

Днес сутринта окото на бурята "Артър" се е намирало на около 65 километра на изток-североизток от Порт О'Конър, в щата Тексас. Бурята се е придвижвала на североизток с близо 15 км/ч, като се е очаквало да се засили. Максималната постоянна скорост на вятъра е била 64 км/ч, уточняват метеоролозите.

Очаква се лека промяна в силата на вятъра преди центърът на бурята да се премести над сушата, прогнозират синоптиците. След като "Артър" навлезе навътре в сушата се очаква отслабване. До днес вечерта или утре рано сутринта централноамериканско време потокът на бурята може да се разсее и тя да утихне. Това обаче не означава, че самата система ще отслабне, предупреди центърът в Маями.

Предупреждението за опасност от наводнения ще остане, докато "Артър" обхожда американското крайбрежие в района на Мексиканския залив. Националният център за ураганите на САЩ заяви, че до петък има опасност от наводнения в части от щатите Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия и Флорида.

"Продължителните валежи могат да удължат заплахата от наводнения включително и през уикенда", заяви директорът на центъра Майкъл Бренън.

снимки: БТА

Очаква се заради тропическата буря "Артър" количеството на валежите да бъде от 13 до 25 сантиметра, като на места може да достигне и до 50 сантиметра. До утре в редица райони е възможно и торнадо.

#Мексиканския залив #Тексас #тропическа буря #наводнения в Луизиана #проливни дъждове

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