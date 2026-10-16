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Тур дьо Франс 2027: Без промяна, Монмартър ще остане в маршрута за последния етап в Париж

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Преминаването на състезателите през хълма Монмартър предизвика истинска лудост от обществен ентусиазъм през последните две години.

Тур дьо Франс 2027: Без промяна, Монмартър ще остане в маршрута за последния етап в Париж
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Само дни преди официалното обявяване на маршрута, няколко медии съобщиха, че изкачването на хълма Монмартър ще бъде премахнато от изданието през 2027 г. Но мястото - фаворит за публиката, ще бъде включено в последния етап догодина.

Преминаването на Тур дьо Франс през хълма Монмартър генерира истинска лудост от обществен ентусиазъм през последните две години.

Организаторите на най-престижното колоездачно състезание няма да променят печелившата формула.

След невероятния успех на шосейното състезание на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., маршрутът бе включен и в Тур дьо Франс за първи път през 2025 г. Известното изкачване на Монмартър, което също бе част от тазгодишния маршрут, отново ще бъде включено в Тур дьо Франс през 2027 г.

Пълният маршрут на Тур дьо Франс догодина ще бъде разкрит от Кристиан Прюдом в четвъртък, 22 октомври в Двореца на конгресите в Париж.

Въпреки че голяма част от маршрута остава неясна, няколко етапа вече са известни. Състезанието ще започне в Единбург, Шотландия, като и двата следващи етапа ще се проведат в Обединеното кралство. По всичко изглежда, че финалът на Шанз-Елизе ще бъде предшестван от етап по улиците на емблематичния квартал Монмартър.

Последният етап от Тур дьо Франс е истинско предизвикателство за спринтьорите, още повече и след добавянето на улица "Лепик" в трасето преди две години. Всичко това доведе до екстаз хилядите фенове на обиколката, предлагайки им зрелищна надпревара.

През 2025 г. Ваут ван Арт спечели, след като изпревари Тадей Погачар. Тази година Матю ван дер Пул вдигна ръце за победата, надбягвайки словенския гигант след атака при изкачването.

Превърнал се в мини-градска класика, последният етап има значително спортно и обществено значение, много повече от преди, когато приличаше по-скоро на празнично шествие преди финалния спринт. Преди всичко, преминаването през Монмартър генерира безпрецедентен интерес сред публиката по трасето и генерира рекордна телевизионна аудитория. И организаторите на Тур дьо Франс нямат основание да прекъсват тази почеливша традиция.

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Кметството на Париж също иска да увековечи преживяването.
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#Тур дьо Франс 2027 #Ваут ван Арт

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