от Веселин Михайлов
Трипъл-дабъл на Алперен Шенгюн и ударна втора част свършиха работата на турците срещу Полша на шампионата

Турция дочака първи полуфинал на европейско първенство след 24 години (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Турция си осигури място на полуфиналите на Евробаскет 2025. Баскетболистите на Ергин Атаман сразиха един от домакините в лицето на Полша след 91:77 в първия четвъртфинален мач. В „Арена Рига“ турците увеличиха оборотите във втората четвърт и оттам отблъснаха всеки опит за щурм на играчите на Игор Миличич. Така южните ни съседи си гарантираха класиране в Топ 4 за втори път в тяхната история на европейски първенства и за първи от 24 години насам.

Ключова роля за домакините изигра и Алперен Шенгюн, който се превърна във втория играч на шампионата с трипъл-дабъл след Лука Дончич в груповата фаза и общо шестият в историята на континенталния форум.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)


На полуфиналите турският отбор ще играе с двойката, противопоставяща Гърция и Литва, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)


Стартът премина в опипването на почвата и от двете страни, като хаосът и играта под коша бяха водещи. Темпото постепенно се вдигна и водещите реализатори започнаха да изпъкват, а след 10 минути светлинното табло светеше при 19:19.

Турците първи нарушиха статуквото през втората част, когато наличието на Алперен Шенгюн даде ефект за първо по-постоянно водачество. Символичните гости трудно намираха отговор, особено в нападение, а Кенан Сипахи и Джеди Осман направиха така, че южните ни съседи да се изстрелят при на голямата почивка при 46:32.

Нападението на символичните домакини вървеше по ноти и при подновяването на играта, а точните стрелби на Фуркан Коркмаз, Осман и Шенгюн. Проблясъците на Матеуш Понитка, Михал Соколовски и Анджей Плюта не оказаха кой знае колко голям ефект за поляците, което бе достатъчно за турския отбор да си осигури разлика от 15 точки в края на предпоследния период.

Шейн Ларкин блесна с пълна сила за начало на финалната десетка и собственоръчно остави спокойствието в турските редици. Джордан Лойд и Соколовски обединиха усилия, давайки тон на поляците и стопявайки пасива им до 8 точки в последните 4 минути. Последваха по една тройка на Ерджан Османи и Шехмус Хазер, които се постараха да подпечатат победата на южните ни съседи.

Алперен Шенгюн бе големият герой с 19 точки, 12 борби и 10 асистенции. Шейн Ларкин (5 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи паса) и Шехмус Хазер отбелязайха по 13 точки. Джеди Осман, (5 овладени под двата коша топки), Ерджан Османи (5 борби) и Фуркан Коркмаз вкараха по 10.

Джордан Лойд и Матеуш Понитка (6 борби и 6 асистенции) бяха над всички за поляците с по 19 точки. Михал Соколовски реализира 13, Александър Джева има 11.

#Национален отбор на Турция по баскетбол за мъже #Национален отбор на Полша по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

