Турция дочака първи полуфинал на европейско първенство след 24 години (ВИДЕО)

Трипъл-дабъл на Алперен Шенгюн и ударна втора част свършиха работата на турците срещу Полша на шампионата
Националният отбор на Турция си осигури място на полуфиналите на Евробаскет 2025. Баскетболистите на Ергин Атаман сразиха един от домакините в лицето на Полша след 91:77 в първия четвъртфинален мач. В „Арена Рига“ турците увеличиха оборотите във втората четвърт и оттам отблъснаха всеки опит за щурм на играчите на Игор Миличич. Така южните ни съседи си гарантираха класиране в Топ 4 за втори път в тяхната история на европейски първенства и за първи от 24 години насам.
TÜRKIYE ARE GOING TO THE EUROBASKET SEMI-FINALS!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/wiNH6aNoUA— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Ключова роля за домакините изигра и Алперен Шенгюн, който се превърна във втория играч на шампионата с трипъл-дабъл след Лука Дончич в груповата фаза и общо шестият в историята на континенталния форум.
На полуфиналите турският отбор ще играе с двойката, противопоставяща Гърция и Литва, които ще се срещнат по-късно тази вечер.
Стартът премина в опипването на почвата и от двете страни, като хаосът и играта под коша бяха водещи. Темпото постепенно се вдигна и водещите реализатори започнаха да изпъкват, а след 10 минути светлинното табло светеше при 19:19.
Alperen Sengun has got handles for DAYS. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/INVoCwfp62— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Турците първи нарушиха статуквото през втората част, когато наличието на Алперен Шенгюн даде ефект за първо по-постоянно водачество. Символичните гости трудно намираха отговор, особено в нападение, а Кенан Сипахи и Джеди Осман направиха така, че южните ни съседи да се изстрелят при на голямата почивка при 46:32.
Sengun collects his first points with a HAMMER #EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/1RswnSseY7— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Нападението на символичните домакини вървеше по ноти и при подновяването на играта, а точните стрелби на Фуркан Коркмаз, Осман и Шенгюн. Проблясъците на Матеуш Понитка, Михал Соколовски и Анджей Плюта не оказаха кой знае колко голям ефект за поляците, което бе достатъчно за турския отбор да си осигури разлика от 15 точки в края на предпоследния период.
Шейн Ларкин блесна с пълна сила за начало на финалната десетка и собственоръчно остави спокойствието в турските редици. Джордан Лойд и Соколовски обединиха усилия, давайки тон на поляците и стопявайки пасива им до 8 точки в последните 4 минути. Последваха по една тройка на Ерджан Османи и Шехмус Хазер, които се постараха да подпечатат победата на южните ни съседи.
I DIDN'T KNOW WHITE CHOCOLATE WAS TURKISH #EuroBasket pic.twitter.com/HhZucStyFc— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Алперен Шенгюн бе големият герой с 19 точки, 12 борби и 10 асистенции. Шейн Ларкин (5 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи паса) и Шехмус Хазер отбелязайха по 13 точки. Джеди Осман, (5 овладени под двата коша топки), Ерджан Османи (5 борби) и Фуркан Коркмаз вкараха по 10.
Джордан Лойд и Матеуш Понитка (6 борби и 6 асистенции) бяха над всички за поляците с по 19 точки. Михал Соколовски реализира 13, Александър Джева има 11.