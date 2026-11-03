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Турция едва ли ще отвори границата с Армения заради напрежението с Азербайджан

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Пътник държи арменски паспорт, преди да се качи на полет на Pegasus Airlines, излитащ от международното летище „Сабиха Гьокчен“ за първи път с кацане на международното летище „Звартноц“ в Ереван, Истанбул, 2 февруари 2022 г.
Снимка: YASIN AKGUL / AFP - Пътник държи арменски паспорт, преди да се качи на полет на Pegasus Airlines, излитащ от международното летище „Сабиха Гьокчен“ за първи път с кацане на международното летище „Звартноц“ в Ереван, Истанбул, 2 февруари 2022 г.
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Турция едва ли ще отвори границата си с Армения на фона на ескалиращото напрежение с Азербайджан, твърди турската журналистка и колумнистка на T24 Барчин Инанч.

Инанч пише, че разбирането на нарастващото напрежение между Анкара и Баку изисква поглед назад към 2009 г., когато Азербайджан се противопостави на опитите за нормализиране на отношенията между Турция и Армения. Тя казва, че Баку се е стремил да попречи на Анкара да провежда подобни инициативи без негово одобрение и е започнал мащабна кампания за икономически и политически инвестиции в Турция, за да увеличи влиянието си върху нейното правителство.

Според Инанч след като е помогнал за провала на процеса по нормализация през 2009 г., Азербайджан е станал един от най-големите чуждестранни инвеститори в Турция и е развил силно лоби в страната. Тя твърди, че победата на Азербайджан във войната в Нагорни Карабах през 2020 г. е отбелязала повратен момент, след който Баку все по-често следва независима външна политика, вместо да заема подчинена позиция в отношенията си с Анкара.

Инанч твърди, че Турция трябва да признае Азербайджан като независим субект във външната политика. По въпроса за отварянето на турско-арменската граница тя пише, че предприемането на подобна стъпка сега крие риск от сериозен разрив с Баку. Това би могло също така да накара Азербайджан да заеме по-твърда позиция спрямо Армения и да забави инициативите за регионална стабилност.

Докато Анкара отстъпва, Алиев ескалира

В раздела, озаглавен „Докато Анкара отстъпва, Алиев ескалира“, Инанч твърди, че президентът на Азербайджан Илхам Алиев многократно е ескалирал напрежението, докато Анкара се е опитвала да избегне конфронтация. Тя казва, че Турция трябва да реагира по-решително, без да позволява на спора да тласне двустранните отношения до точката на пречупване.

Статията цитира и изследователите по външна политика на Азербайджан Айча Ергун и Мустафа Айдън, които твърдят, че Баку се отдалечава от политиката на балансиране, която е следвал в продължение на години след обявяването на независимост, и преминава към по-многоизмерен подход, който приоритизира стратегическите партньорства, отразява разнообразната идентичност на Азербайджан и поставя националните интереси на първо място.

Статията е написана от Мариам Франгишвили от Грузинската обществена телевизия (GPB - Georgian Public Broadcasting), първоначално публикувана на 3 ноември 2026 г.

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