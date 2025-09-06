Турция се класира за финала на световното първенство по волейбол за жени

Европейските шампионки от 2023 година от тима на Турция се класираха за финала на световното първенство по волейбол за жени в Банкок (Тайланд) за първи път в историята.

Турция се наложи над Япония с 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) след обрат в полуфинален двубой, който бе ръководен от българския съдия Ивайло Иванов.

Съперник на туркините в битката за златото ще бъде победителят от втория полуфинал между съставите на втория и третия от последния световен шампионат през 2022 година - Бразилия и Италия, който предстои от 15:30 часа българско време.

Отборът на Япония, който игра първи полуфинал на световно първенство от 15 години насам, ще спори за бронзовите отличия.

Волейболистките на Япония изиграха силен първи гейм, в който поведоха с 21:13 и го спечелиха с 25:16. Реакцията на Турция бе категорична, като тимът на свой ред взе аванс от 8 точки при 21:13 и приключи втората част при 25:17. Третият гейм се развиваше сравнително равностойно до 15:11 за туркините. Последва серия от 6 безответни точки в тяхна полза и те стигнаха до крайното 25:18, за да поведат с 2:1 гейма.

Четвъртата част беше много оспорвана и нито един от двата отбора не успя да се откъсне с по-солидна преднина. Японките дръпнаха с 24:22, но не успяха да затворят гейма и така да изравнят, а Турция обърна до 25:24 в своя полза и триумфира при 27:25.

Мелиса Варгас беше най-резултатна за успеха на Турция с 28 точки.