Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
У нас
Той ще бъде настанен в психиатрия

жестоко убийство варна мъж намушкал многократно годишна жена сърцето
Обвиняем за убийството на 48-годишната жена, чието тяло беше открито вчера във варненския квартал "Чайка", е нейният син. Той е на 24 години и е задържан.

Днес Окръжният съд уважи искането на прокуратурата и му наложи постоянна мярка за неотклонени “задържане под стража”. Освен това бе уважено искане мъжът да бъде настанен в психиатричната болница към затвора в град Ловеч за изследване.

Според аутопсията смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат на нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето. Мотивите за убийството се изясняват.

Има данни, че задържаният е употребявал високорискови наркотични вещества. Решението на съда подлежи на обжалване.

#кв. "Чайка" #задържан #Варна #убийство

