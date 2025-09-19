Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата

Обвиняем за убийството на 48-годишната жена, чието тяло беше открито вчера във варненския квартал "Чайка", е нейният син. Той е на 24 години и е задържан.

Днес Окръжният съд уважи искането на прокуратурата и му наложи постоянна мярка за неотклонени “задържане под стража”. Освен това бе уважено искане мъжът да бъде настанен в психиатричната болница към затвора в град Ловеч за изследване.

Според аутопсията смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат на нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето. Мотивите за убийството се изясняват.

Има данни, че задържаният е употребявал високорискови наркотични вещества. Решението на съда подлежи на обжалване.