Учени картографираха над 1000 скрити коралови рифа в Северна Австралия

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
Учени откриха и картографираха над 1000 досега неизследвани коралови рифа в Северна Австралия, значително разширявайки познанията за морските местообитания в региона, предаде Синхуа.

Рифовете се простират от островната група Хаутман Абролос (Houtman Abrolhos) до западната част на полуостров Кейп Йорк в Куинсланд и до този момент са били предимно невидими за изследователите и пренебрегвани при планирането на екологичните въпроси в тези зони, посочват от Австралийския институт за морски науки (AIMS), цитиран от Синхуа.

Откритието е направено чрез анализ на около 200 сателитни изображения, което е позволило на учените да картографират рифове, скрити в богати на седименти води.

Според ръководителя на проекта Ерик Лоури Северна Австралия има сходен брой рифове с Големия бариерен риф, макар много от тях да са по-малки като размер.

Общо до този момент са идентифицирани над 3600 коралови и 2900 скалисти рифа, като данните вече са публично достъпни и могат да подпомогнат опазването на морските екосистеми, пише още Синхуа.


#коралови заливи #Австралия

