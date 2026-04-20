Индийската национална киноакадемия отличи български каскадьор

Източник: БТА
Снимка: Фейсбук, Тодор Лазаров
Българският каскадьор Тодор Лазаров е отличен от Индийската национална киноакадемия за филма Kantara: Chapter 1, чийто режисьор е Ришаб Шети. Това съобщи Лазаров с публикация в социалните мрежи.

Наградата в категорията за най-добра хореография на бойни сцени му беше връчена на церемония, състояла се в Мумбай на 15 април. Според Лазаров той е единственият чужденец, отличен на събитието.

"Най-важното е, че съм оценен на фона на страхотни филми и уникални екшън сцени от над 1000 филма, които тази индустрия създава всяка година", написа каскадьорът във фейсбук.

Призовете се дават от новосформираната Индийска национална киноакадемия, зад която стои Продуцентската гилдия на Индия. Академията е създадена в началото на т.г. с идеята да обедини 12-те филмови индустрии в страната, независимо от езика и региона, отбелязва "Венити феър".

"Мечтите се сбъдват за тези, които мечтаят силно и искрено... и са готови да положат къртовски труд", написа по повод наградата Лазаров, който е известен и като Джуджи.

Тодор Лазаров работи и в Холивуд. Участвал е във филми като "Троя" с Брад Пит, "Непобедимите 2", "Игра на тронове" и др.

