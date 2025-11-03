БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ученици от цялата страна мериха умения в "Spaghetti Engineering" във Варна

Деца
Отборите работиха под мотото „Мисли, проектира, създавай!“

ученици цялата страна мериха умения spaghetti engineering варна
Снимка: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Във Варна се проведе единадесетото национално състезание „Spaghetti Engineering“, организирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по повод Деня на народните будители.

В надпреварата се включиха ученици от Варна, Бургас, Шумен, Русе, Пловдив, Велико Търново, София и Добрич.
Те имаха за задача да построят стабилни и креативни конструкции, използвайки само спагети и лепило — истинско изпитание за въображението и инженерното мислене!

Отборите работиха под мотото „Мисли, проектира, създавай!“, като трябваше да изчислят точния баланс между форма и здравина, така че моделите им да издържат тест за устойчивост.
Състезанието не е просто забавление, а начин да се покажат технически умения, логическо мислене и работа в екип.

Награди получиха участниците с най-здрава и оригинална конструкция, както и отборите, които показаха най-добра организация и творчески подход.

Организаторите споделиха, че идеята на инициативата е да вдъхнови учениците да се интересуват от наука, технологии и инженерство, и да повярват, че „инженерът може да бъде всеки, който мечтае и мисли смело“.

