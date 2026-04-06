БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази
Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А
Снимка: БТА
Слушай новината

Удинезе и Комо завършиха при резултат 0:0 в мач от 31-вия кръг на италианската Серия А. Така домакините от Удине прекратиха серията от пет поредни победи на „синьо-белите“, които за последно допуснаха поражение на 14 февруари срещу Фиорентина.

В равностойно първо полувреме отборите си размениха по два точни удара, но не успяха да си отбележат гол. Най-опасното положение дойде през 44-тата минута, когато нападателят на Удинезе Хасан Камара получи топката вляво от вратата, пазена от Жан Бюте, и отправи изстрел с левия крак, но френският страж успя да спаси.

През втората част шансовете отново бяха поравно, а най-доброто положение се откри пред единствения италианец в двата стартови състава - Николо Дзаниоло, чийто удар в 82-рата минута беше отразен от бранител на гостите. При последвалия корнер играчите на Удинезе поискаха да бъде отсъдена игра с ръка след разбъркване, но до това не се стигна, а до края на срещата нещата останаха непроменени.

С това равенство тимът на Комо, запазва четвъртото място, даващо право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. Съставът, воден от Сеск Фабрегас, вече е с 58 точки, на 4 пред петия Ювентус, който играе по-късно днес. Удинезе заема 11-ата позиция с 40 точки, на 13 над зоната на изпадащите.

#Серия А 2025/26 #ФК Комо #ФК Удинезе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Европейски футбол

Наполи надви Милан с късен гол
Наполи надви Милан с късен гол
Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига
Чете се за: 01:15 мин.
Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А
Чете се за: 01:17 мин.
Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА
Чете се за: 02:17 мин.
Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома
Чете се за: 01:07 мин.
България ще играе контрола с Молдова през юли България ще играе контрола с Молдова през юли
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ