Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А

Удинезе и Комо завършиха при резултат 0:0 в мач от 31-вия кръг на италианската Серия А. Така домакините от Удине прекратиха серията от пет поредни победи на „синьо-белите“, които за последно допуснаха поражение на 14 февруари срещу Фиорентина.

В равностойно първо полувреме отборите си размениха по два точни удара, но не успяха да си отбележат гол. Най-опасното положение дойде през 44-тата минута, когато нападателят на Удинезе Хасан Камара получи топката вляво от вратата, пазена от Жан Бюте, и отправи изстрел с левия крак, но френският страж успя да спаси.

През втората част шансовете отново бяха поравно, а най-доброто положение се откри пред единствения италианец в двата стартови състава - Николо Дзаниоло, чийто удар в 82-рата минута беше отразен от бранител на гостите. При последвалия корнер играчите на Удинезе поискаха да бъде отсъдена игра с ръка след разбъркване, но до това не се стигна, а до края на срещата нещата останаха непроменени.

С това равенство тимът на Комо, запазва четвъртото място, даващо право на участие в Шампионската лига през следващия сезон. Съставът, воден от Сеск Фабрегас, вече е с 58 точки, на 4 пред петия Ювентус, който играе по-късно днес. Удинезе заема 11-ата позиция с 40 точки, на 13 над зоната на изпадащите.