УЕФА промени часа на финала в Шампионската лига

Най-важният мач в европейските клубни турнири – финалът в Шампионската лига, вече ще има нов начален час. Двубоят ще започва от 19:00 часа, а не от 22:00 часа, както беше досега. По този начин от УЕФА смятат, че ще улеснят както привържениците на двата финалиста, които няма да се притесняват за използването на градския транспорт в късните часове на денонощието, така и жителите на града домакин.

През сезон 2025/26 финалът в Шампионската лига ще се играе на 30-ти май на „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Жребият за турнира ще бъде теглен днес след 19:00 часа.