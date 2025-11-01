Уикенд за разходки – преди да захладнее!

Съботата тръгва с мъгли по равнините и край реките, но през деня ще се оправи и ще е слънчево и топло. Температурите – от 19° до 24°, в София около 20°. По морето – също слънце, лек югоизточен вятър и вода около 17°.

В планините времето ще е чудесно за разходки – 10°–17°, почти без вятър.

В неделя – отново слънчево и спокойно, сутринта може да има лека мъгла, но бързо ще се разсее. Максимумите ще са между 18° и 23°.

В понеделник денят започва приятно, но следобед идва промяна – облаци от запад и вероятност за дъжд вечерта. Вятърът ще се усили и ще се обърне от северозапад.

Във вторник ще има валежи и по източните райони, а температурите ще паднат с 5-6 градуса. До сряда дъждът спира, небето се прояснява, но времето вече ще е по-хладно.