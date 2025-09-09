Уилиам Чолов е на крачка от медалите при дебюта си на световно първенство

Много характер и безкрайно желание за победа. Уилиам Чолов показа воля, изигра страхотни два рунда и макар да се умори в края на срещата, си проправи път към 1/4-финалите при дебюта си на световно първенство за мъже. 22-годишният национал записа успех с 4:1 съдийски гласа над представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София остави сърцето си на ринга, за да извоюва победата. Той игра отлично в първите два рунда срещу постоянно налитащия съперник. Това му коства много усилия и енергия, но благодарение на голямото си желание Чолов удържа на набезите на Саратибау и вече е на една стъпка от мечтания медал.

Българинът ще има много тежка задача за решаване по пътя към полуфиналите. Утре той ще се изправи срещу европейския шампион Габриел Веочич (Хърватия). Двубоят ще се проведе в следобедната сесия.

По-късно днес ни очакват още два двубоя. Севда Асенова (48 кг) ще боксира световната и европейска шампионка за девойки – местната надежда Алис Пъмфри, а Семьон Болдирев (85 кг) ще срещне турчина Самет Ерсой.