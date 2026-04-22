Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Указания за действия при съмнение за домашно насилие са изпратени до регионалните здравни инспекции

У нас
Целта е по-бърза реакция и реално прилагане на механизма за защита на пострадалите

указания действия съмнение домашно насилие изпратени регионалните здравни инспекции
Министерството на здравеопазването изпрати указания до регионалните здравни инспекции за действия при съмнение за насилие и за прилагане на Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали, съобщиха от институцията чрез официалната си страница във Facebook.

Целта на мерките е механизмът да бъде ефективно прилаган в ежедневната медицинска практика, така че всяка жертва да получи навременна защита, подкрепа и достъп до необходимите услуги.

Указанията обхващат всички звена на здравната система, включително центровете за спешна медицинска помощ, болничната и извънболничната помощ, както и практиките на общопрактикуващите лекари, които често са първата точка на контакт с пострадалите.

Особен акцент е поставен върху провеждането на внимателен разговор с пациента и извършването на професионална преценка при съмнение за насилие. Предвижда се събиране на подробна информация, дословно документиране на обясненията на пострадалото лице, както и отбелязване на евентуални несъответствия между разказа и установените наранявания. Разговорите следва да се провеждат насаме, при гарантирана поверителност и с уважение към достойнството на пациента.

В указанията се подчертава значението на точната медицинска документация. Пълното описание на травмите и издаването на съответните медицински документи са от ключово значение както за лечението, така и за удостоверяване на насилието и предприемането на последващи защитни мерки.

При риск за живота и здравето на пострадалото лице се предвижда незабавно сигнализиране на телефон 112, както и насочване към социални услуги, кризисни центрове и Националната гореща телефонна линия. В случаите, когато деца са жертви или свидетели на насилие, се изисква задължително уведомяване на компетентните институции.

През ноември 2025 г. Министерският съвет прие Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Данни на Националното бюро за правна помощ показват, че от началото на 2025 г. безплатна правна помощ са получили 119 пострадали, от които 12 са мъже.

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
5
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Временно спира електронната услуга за издаване на паспорт
Временно спира електронната услуга за издаване на паспорт
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I) Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Милена Милотинова открива третото ниво на „Жените в технологиите“ Милена Милотинова открива третото ниво на „Жените в технологиите“
Чете се за: 03:07 мин.
Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия
5045
Чете се за: 00:27 мин.
Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата
Чете се за: 03:22 мин.
Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума за радио и телевизия Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума за радио и телевизия
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Руски нефт потече към Унгария и Словакия
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
