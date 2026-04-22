Указания за действия при съмнение за домашно насилие са изпратени до регионалните здравни инспекции

Министерството на здравеопазването изпрати указания до регионалните здравни инспекции за действия при съмнение за насилие и за прилагане на Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали, съобщиха от институцията чрез официалната си страница във Facebook.

Целта на мерките е механизмът да бъде ефективно прилаган в ежедневната медицинска практика, така че всяка жертва да получи навременна защита, подкрепа и достъп до необходимите услуги.

Указанията обхващат всички звена на здравната система, включително центровете за спешна медицинска помощ, болничната и извънболничната помощ, както и практиките на общопрактикуващите лекари, които често са първата точка на контакт с пострадалите.

Особен акцент е поставен върху провеждането на внимателен разговор с пациента и извършването на професионална преценка при съмнение за насилие. Предвижда се събиране на подробна информация, дословно документиране на обясненията на пострадалото лице, както и отбелязване на евентуални несъответствия между разказа и установените наранявания. Разговорите следва да се провеждат насаме, при гарантирана поверителност и с уважение към достойнството на пациента.

В указанията се подчертава значението на точната медицинска документация. Пълното описание на травмите и издаването на съответните медицински документи са от ключово значение както за лечението, така и за удостоверяване на насилието и предприемането на последващи защитни мерки.

При риск за живота и здравето на пострадалото лице се предвижда незабавно сигнализиране на телефон 112, както и насочване към социални услуги, кризисни центрове и Националната гореща телефонна линия. В случаите, когато деца са жертви или свидетели на насилие, се изисква задължително уведомяване на компетентните институции.

През ноември 2025 г. Министерският съвет прие Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Данни на Националното бюро за правна помощ показват, че от началото на 2025 г. безплатна правна помощ са получили 119 пострадали, от които 12 са мъже.