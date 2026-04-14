Украйна и Германия подисаха споразумение за сътрудничество в отбраната

Украйна и Германия подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната по време на визитата на президента Зеленски в Берлин. Така двете страни издигнаха двустранните си отношения до стратегическо партньорство.

Германия ще финансира доставката на няколкостотин американски ракети "Пейтриът" за Украйна. Киев и Берлин работят и за двустранен договор за дронове. Двете делегации подписаха общо 10 споразумения.

СНИМКИ: БТА

Германия ще продължи да настоява за членството на Киев в ЕС. В същото време канцлерът Фридрих Мерц посочи необходимостта от реформи в Украйна например в областта на борбата с корупцията. Повреденият петролопровод "Дружба" ще бъде пуснат отново в експлоатация до края на април, обяви Володимир Зеленски.