Украйна подписа договор за 16 шведски изтребителя „Грипен“. Доставката им ще започне в началото на 2029 г.

Сделката е финансирана със заем от ЕС с подкрепата на Великобритания. Договорът включва също резервни части и свързани с тях компоненти и оборудване. Украински пилоти вече се обучават в Швеция. 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на следващата година. Швеция спря проекта си за изпращане на изтребители в Украйна през 2024 г., след като страни партньори поискаха приоритет да бъде даден на доставката на американски изтребители F-16.