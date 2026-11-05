Украйна предлага забрана за публичното разпространение на рускоезичен културен продукт

В Украйна се предлага пълна забрана за публичното възпроизвеждане на рускоезичен културен продукт, независимо от това граждани на коя държава са неговите изпълнители. Предвиждат се и финансови санкции (глоби) за заведенията, които предоставят помещения за подобни прояви.

Това съобщи езиковият омбудсман Олена Ивановска в ефира на програмата „Культура на часі“ (Култура на дневен ред).

Към момента Законът „За културата“ забранява публичното изпълнение и показване на руско езично съдържание единствено на граждани на Руската федерация. Поради това украински изпълнители и граждани на други държави все още могат да пеят на руски по време на концерти, да излъчват клипове и да разпространяват такова съдържание на обществени места.

По думите на Ивановска новите ограничения се предвижда да обхванат всички изпълнители без значение от тяхното гражданство. Съответните изменения се подготвят за внасяне в член 15 от Закона „За културата“.

Върху поправките работи работна група към Комисията по хуманитарна и информационна политика във Върховната рада, а инициативата за затягане на мерките е на народния депутат Олександър Санченко.

Кого ще засегне забраната

Ограниченията ще важат за всяко публично възпроизвеждане на руско езичен културен продукт — включително на концерти, на улицата, на обществени места и по време на масови мероприятия.

Предлага се да се въведе пряка отговорност и за собствениците на заведения, които допускат излъчването или изпълнението на подобно съдържание в търговските си обекти. Това касае най-вече концертни зали, ресторанти и кафенета.

В същото време самият процес по създаване на културен продукт на руски език няма да бъде забраняван. Ивановска подчерта, че законопроектът не регламентира личното и частно творчество, а ограничава единствено публичното му разпространение.

За първо нарушение се предвижда предупреждение или глоба в размер от 13 600 до 17 000 гривни. При повторно нарушение в рамките на една година санкцията се покачва на 20 400 до 25 500 гривни.

За докладване на нарушения гражданите ще могат да подават сигнали на официалния уебсайт на езиковия омбудсман, придружени от доказателствен материал. След постъпване на жалбата представител на институцията извършва проверка и взема решение за налагане на предупреждение или глоба.

Какво ще стане с рускоезичното съдържание в интернет

Отделно Ивановска засегна и въпроса с разпространението на рускоезично съдържание в интернет пространството, което според нея се нуждае от допълнителна регулация, най-вече с цел защита на подрастващото поколение от руско културно влияние.

Тя съобщи още, че секретарят на езиковия омбудсман се е обърнал официално към Google. Причината е, че търсачката не винаги показва резултати на украински език в отговор на търсения, направени на украински, а вместо това често пренасочва потребителите към рускоезични сайтове.

По време на разговора беше обсъден и казусът с прожекциите на архивни филми на руски език за образователни, научни или изследователски цели.

Ивановска поясни, че за тези случаи не са предвидени специални изключения. Ако даден културен продукт се излъчва на оригиналния си език, той задължително трябва да бъде придружен от дублаж, субтитри или синхронен превод на украински.

В момента Законопроект № 15412 очаква официално разглеждане от пленарната зала на Върховната рада.

Статия, написана от Oksana Zablotska (Suspilne), първоначално публикувана на 5 ноември 2026 г.