ИЗВЕСТИЯ

Украйна ще преименува копейката на шах

Чете се за: 01:50 мин.
По света
Промяната е поредна стъпка към отдалечаване от влиянието от Русия

чака украйна преименува копейката шаг поредна стъпка отдалечаване влиянието русия
Украйна планира да преименува националните си монети, носещи името "копейка", за да се подчертае отдалечаването от влиянието от Русия. Това заяви Андрий Пишни, управител на Украинската централна банка (НБУ), като добави, че се надява промяната на името да бъде извършена още през настоящата година, предаде Ройтерс.

Украйна въведе националната си валута гривна през 1996 г., пет години след като получи независимост от Съветския съюз. Страната започна да сече собствени монети, но запази старото съветско название "копейка". Новите монети, които ще се наричат "шах", имат за цел да се възстанови историческата справедливост, както и да се отбележи поредната стъпка към отдалечаване от влиянието на Русия, приблизително четири години след като Москва предприе пълномащабано нахлуване в страната.

"Трябва най-накрая да завършим паричната реформа и да премахнем всякаква връзка с Москва. Защото ние имаме свое собствено наименование и е време да си го върнем", заяви Пишний в интервю за Ройтерс.

Украинският парламент (Върховната рада) подготвя дебати по законопроект за промяната, а централната банка организира обществени обсъждания, изложби и други събития, за да повиши информираността относно предложението, добави той.

Наименованието "шах" (означаващо стъпка), идва от древноукраински произход и се използва както на територията на Украйна, така и в украинското парично броене (от 16-и до 17-и век).

