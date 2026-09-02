Украинец смени Челси с Тотнъм

Украинският нападател Михайло Мудрик се присъедини към Тотнъм под наем за един сезон от съперника от Висшата лига Челси, малко повече от месец след като 25-годишният играч получи разрешение да се завърне след наказание от антидопингова комисия.

„Чувството е страхотно. Нямам търпение да започна да тренирам и да играя за клуба и съм много развълнуван да се събера отново с треньора Роберто Де Зерби“, каза Мудрик пред уебсайта на клуба.

„Аз съм играч, който носи скорост и креативност и искам да помогна както в нападение, така и в защита. Искам да развълнувам феновете“, добави той.

Към Мудрик в клуба от северния Лондон ще се присъедини централният защитник Тосин Адарабиойо, който също премина от Челси малко преди крайния срок за трансферната сума от 7 милиона британски лири.

Украинецът премина в Челси от Шахтьор Донецк през януари 2023-а, но не успя да направи впечатление, преди кариерата му да бъде спряна след положителен за мелдоний в антидопингов тест през 2024-а. Той беше наказан за четири години от Футболната асоциация, но обжалва пред Спортния арбитражен съд и впоследствие наказанието беше намалено със съгласието на Футболната асоциация и Световната антидопингова агенция (УАДА), пише агенция Ройтерс.

Мудрик, който записа 73 мача за Челси, отбелязвайки 10 гола, имаше предишен период под ръководството на Де Зерби в Шахтьор Донецк.