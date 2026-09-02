Украинец смени Челси с Тотнъм

Нападателят ще играе в редиците на "шпорите" през следващия сезон.
Украинският нападател Михайло Мудрик се присъедини към Тотнъм под наем за един сезон от съперника от Висшата лига Челси, малко повече от месец след като 25-годишният играч получи разрешение да се завърне след наказание от антидопингова комисия.
„Чувството е страхотно. Нямам търпение да започна да тренирам и да играя за клуба и съм много развълнуван да се събера отново с треньора Роберто Де Зерби“, каза Мудрик пред уебсайта на клуба.
„Аз съм играч, който носи скорост и креативност и искам да помогна както в нападение, така и в защита. Искам да развълнувам феновете“, добави той.
Към Мудрик в клуба от северния Лондон ще се присъедини централният защитник Тосин Адарабиойо, който също премина от Челси малко преди крайния срок за трансферната сума от 7 милиона британски лири.
Украинецът премина в Челси от Шахтьор Донецк през януари 2023-а, но не успя да направи впечатление, преди кариерата му да бъде спряна след положителен за мелдоний в антидопингов тест през 2024-а. Той беше наказан за четири години от Футболната асоциация, но обжалва пред Спортния арбитражен съд и впоследствие наказанието беше намалено със съгласието на Футболната асоциация и Световната антидопингова агенция (УАДА), пише агенция Ройтерс.
Мудрик, който записа 73 мача за Челси, отбелязвайки 10 гола, имаше предишен период под ръководството на Де Зерби в Шахтьор Донецк.