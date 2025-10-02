БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
От първия ден на членството на страната ни в еврозоната ще има достатъчно евро банкноти за бизнеса и гражданите. Това увери управителят на БНБ Димитър Радев. По думите му промяната в ежедневието ще се усети най-вече като удобство и сигурност.

Димитър Радев акцентира върху участието на страната ни като наблюдател в Европейската централна банка, което дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Управителят на БНБ участва за първи път като наблюдател на септемврийската среща на ЕЦБ във Франкфурт, която се проведе на 11-12 септември.

"С еврото България не губи, а печели суверенитет – от следващи към съвместно вземащи решения", казва Димитър Радев.

#управителят на БНБ #димитър радев #евро

