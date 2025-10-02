Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет

От първия ден на членството на страната ни в еврозоната ще има достатъчно евро банкноти за бизнеса и гражданите. Това увери управителят на БНБ Димитър Радев. По думите му промяната в ежедневието ще се усети най-вече като удобство и сигурност.

Димитър Радев акцентира върху участието на страната ни като наблюдател в Европейската централна банка, което дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Управителят на БНБ участва за първи път като наблюдател на септемврийската среща на ЕЦБ във Франкфурт, която се проведе на 11-12 септември.