Усилията на Везенков не спасиха Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков отново бе на висота за Олимпиакос, който преклони глава в Евролигата след два поредни верни стъпки. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Монако с 87:92 в среща от седмия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да догонва през огромна част през второто полувреме и когато бе на крачка от обрата, съставът на Василис Спанулис отблъсна щурма.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и загатна за своите качества. Българският национал постави името си сред реализаторите, но дори това не спаси гърците. Крилото напусна паркета със 17 точки и 6 борби за 34 минути, прекарани в игра. При стрелбата си той бе 1/3 от близка дистанция, 2/2 зад дъгата и 9/11 от линията за изпълнение на наказателни удари.

„Червено-белите“ вече имат на сметката си четири победи и три загуби, с колкото са и „монегаските“. На 31 октомври (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Апоел Тел Авив, докато Монако ще влезе в ролята на домакин срещу другия гръцки отбор в турнира на богатите – Панатинайкос.

Размяната на серии бе водеща в откриващите минути, като и от двете страни водещите реализатори на двата отбора все още загряваха. Това обаче не спря домакините да си издействат аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

Гърците не се отказаха от мисълта да останат на лидерската позиция и в началото на следващата десетка. Последва отговор от страна на Майк Джеймс, Алфа Диало и Даниъл Тайс, които се погрижиха гостите да намерят пътя към обрата, но „червено-белите“ имаха отговор за този подем и се оттеглиха в съблекалнята при 38:37.

Стартът на третата част премина под знака на размяната на точни стрелби от Александър Везенков и Никола Милутинов за тима от Пирея, докато от другата страна Джеймс, Диало и Тайс отново отвръщаха на удара. Постепенно Джеймс и Диало взеха нещата в свои ръце, за да може отборът от Княжеството да си изкове 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Точният мерник на Ели Окобо също влезе в действие при откриването на заключителната четвърт и „монегаските“ все по-често поглеждаха към победата. Тайлър Дорси отвърна на предизвикателството, но Джеймс и Диало също имаха какво да кажат по въпроса. Усилията на Везенков и Дорси направиха така, че актуалните шампиони на Гърция да стопят изоставането си само до 2 точки. Последваха безплодни атаки, а Еван Фурние и Тайсън Уорд пропуснаха да поставят равенството на таблото. Така се стигна до последните 9 секунди, когато Никола Миротич вдигна разликата на гостите до плюс 4 и това бе всичко.

Тайлър Дорси се отличи за гърците с 23 точки и 5 асистенции. Никола Милутинов финишира с 14 и 8 борби, Донта Хол записа 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Алфа Диало блесна за Монако с 27 точки. Майк Джеймс се отличи с 23 и 10 асистенции, Ели Окобо реализира 10.