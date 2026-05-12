Усман Дембеле защити приза за №1 във Франция въпреки труден сезон

Футболистът на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бе избран за играч №1 на сезона в Лига 1 за втора поредна година, превръщайки се в едва петия футболист с подобно постижение в историята на френското първенство.

Despite 10 goals & 6 assists this season, Dembele won the Ligue 1 player of the season.



28-годишният национал наследи миналата година Килиан Мбапе, който доминираше в анкетата с пет последователни отличия, а сега сам затвърди статута си сред водещите фигури във френския футбол. Преди него за последно подобен дубъл направи Златан Ибрахимович през 2014 година.

"Това е индивидуална награда, но всички подобни отличия са благодарение на отбора“, заяви Дембеле след получаването на приза.

Любопитното е, че той печели отличието въпреки труден сезон, белязан от контузии. Дембеле стартира само в девет мача в Лига 1, но въпреки ограниченото игрово време записа 10 гола и 6 асистенции.

Пари Сен Жермен е съвсем близо до нова титла във Франция, след като води с шест точки пред втория в класирането Ланс два кръга преди края. Тимът на Луис Енрике се нуждае само от точка в директния сблъсък между двата отбора, за да узакони поредния си триумф.

Парижани имат и още по-голяма цел - финала в Шампионската лига, където ще се изправят срещу Арсенал по-късно този месец.

Отличието за най-добър млад играч отиде при съотборника на Дембеле, Дезире Дуe, а за треньор №1 бе избран наставникът на Ланс Пиер Саж, който превърна отбора в основен конкурент на шампионите.