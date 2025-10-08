Успешен старт за шампиона Флорида през новия сезон в НХЛ

Йеспер Боквист реализира решителния гол за победата на Флорида с 3:2 пред собствена публика срещу Чикаго в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Домакините започнаха защитата на титлата с успех, веднага след като отново показаха Купа Стенли пред феновете си.

Боквист беше точен в средата на третия период, а преди него във вратата на Блекхоукс се разписаха и Ей Джей Грийр и Картър Верхаге.

Вратарят на шампионите Сергей Бобровски отрази 18 удара.

Франк Назар се отличи с попадение и асистенция в полза на Чикаго, а съотборникът му Теуво Теравайнен също вкара гол в мача на откриването на шампионата.

Спенсър Найт отрази 34 шайби за състава на гостите.

В друга среща от НХЛ Питсбърг победи с 3:0 като гост Ню Йорк Рейнджърс. Джъстин Бразо отбеляза два гола, а вратарят Артурс Силовс се справи с всичките 25 шута и започна сезона без допуснато попадение.

Дан Муз спечели дебюта си начело на Питсбърг, наследявайки Майк Съливан, който записа първия си двубой на пейката на Рейнджърс. Съливан изведе Пенс до титлата в Лигата през 2016 и 2017 година, разделяйки се с тима през април.

Бразо и Лиловс играеха за първи път с екипа на Питсбърг, а Евгени Малкин започна 20-ия си сезон в НХЛ с асистенция.

Блейк Лизот също се разписа във вратата на Ню Йорк при убедителния успех.

Колорадо победи с 4:1 домакина Лос Анджелис. Мартин Некас отбеляза на два пъти, а Нейтън Маккинън направи две завършващи подавания.

Сам Малински и Артури Лехонен реализираха другите два гола във вратата на Кингс. Стражът Скот Уеджууд се отличи с 24 спасявания.

Кевин Фиала при числено превъзходство на леда вкара единствения гол за Лос Анджелис.