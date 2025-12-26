БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младият български хокеист Нино Томов ще продължи да играе за чешкия Спарта (Прага)

Българският защитник остава още две години в чешкия клуб.

младият български хокеист нино томов продължи играе чешкия спарта прага
Снимка: БТА
Младият български хокеист Нино Томов ще продължи да играе за чешкия гранд Спарта (Прага) и в бъдеще, тъй като е удължил договора си за следващите два сезона, съобщи официалната страница на клуба.

Въпреки младата си възраст, само на 21 години, българският защитник Томов игра за първи път в първия отбор на Спарта през сезон 2021/2022. Той обаче свърза кариерата си с тима от Прага много по-рано - в хокейния лагер за тестове, където Иржи Крочак го избра сред младите таланти и го доведе в Чехия. Оттогава, само с двегодишна пауза, която прекара в канадското юношеско първенство QMJHL в Квебек, той е част от Спарта и явно ще продължи да бъде така.

„Много сме доволни от Нино. Вярваме, че той ще стане неразделна част от Спарта. Все по-често намира място в А-отбора, играе страхотно и в Литомержице, където е даден под наем. Той е скромно и трудолюбиво момче, израснало в Спарта. Има огромно желание да остави още по-голяма следа тук“, казва за него спортният директор Томаш Дивишек.

Българският защитник също е доволен да остане в чешкия си клуб.

„Щастлив съм и благодарен, че подписах нов договор със Спарта. Прага се превърна в моя дом. Ще направя всичко възможно да продължа да се усъвършенствам и да помагам на отбора си, доколкото е възможно“, каза младият защитник на Спарта, цитиран от официалната страница.

Висок 182 см и тежащ 88 кг, софиянецът е записал 14 мача, в които е вкарал 2 гола и е подал за още два във второто ниво на чешкото хокейно първенство с екипа на Литомержице.

