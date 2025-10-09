БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успешното въвеждане на еврото в България обсъди премиерът Желязков с посланиците на страните от ЕС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
успешното въвеждане еврото българия обсъди премиерът желязков посланиците страните
Слушай новината

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз.

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер, чиято държава изпълнява ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на настоящата година.

Пред посланиците премиерът Росен Желязков представи позицията на България по водещи теми от европейския и международен дневен ред. В хода на разговора беше обсъдена и актуалната политическа ситуация в страната ни.

#премиерът Росен Желязков

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Политика

Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Казусът "Лукойл": НС прие законови промени, свързани с продажбата на рафинерията Казусът "Лукойл": НС прие законови промени, свързани с продажбата на рафинерията
Чете се за: 03:55 мин.
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
Промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще разгледа парламентът Промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще разгледа парламентът
Чете се за: 02:37 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Чете се за: 03:22 мин.
Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ