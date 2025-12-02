Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско. Той е 24-годишен, задържан е за 72 часа.

Младият мъж е привлечен като обвиняем за извършване на въоръжен грабеж. Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, териториално отделение Разлог.

До сега е ясно, че извършителят е нахлул в бензиностанцията, маскиран и въоръжен, използвал е сила и насочвал пистолет към служителката на бензиностанцията. В следствие на заплахите му, продавач-консултантът му дал парите в касата на бензиностанцията - 240 лева.