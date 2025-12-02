БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Той е на 24 години, задържан е за 72 часа

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско
Слушай новината

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско. Той е 24-годишен, задържан е за 72 часа.

Младият мъж е привлечен като обвиняем за извършване на въоръжен грабеж. Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, териториално отделение Разлог.

До сега е ясно, че извършителят е нахлул в бензиностанцията, маскиран и въоръжен, използвал е сила и насочвал пистолет към служителката на бензиностанцията. В следствие на заплахите му, продавач-консултантът му дал парите в касата на бензиностанцията - 240 лева.

#Банско #обир на бензиностанция #задържан мъж

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
5
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Криминално

75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева
75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева
СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията
Чете се за: 04:35 мин.
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Чете се за: 02:02 мин.
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"
Чете се за: 00:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста? Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ