БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Байерн започват разговори за нов договор на Хари Кейн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

От клуба потвърдиха, че ще започнат преговори с английския нападател, а Майкъл Олисе остава извън трансферния пазар

Слушай новината

Байерн Мюнхен възнамерява да започне преговори за подновяване на договора на Хари Кейн след края на сезона. Това разкри членът на борда на баварците Карл-Хайнц Румениге в навечерието на полуфиналния сблъсък срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Капитанът на английския национален отбор премина в германския гранд през 2023 година срещу рекордна за клуба трансферна сума от 100 милиона евро и бързо се утвърди като ключова фигура в състава. До момента Кейн има впечатляващите 138 гола в 141 мача с екипа на Байерн, а настоящият му договор е до 2027 година.

„Да доведем Хари Кейн в Мюнхен бе важна част от историята на клуба. Той показа, че иска да остане и сега трябва да започнем разговори с него“, заяви Румениге. Според него нападателят е развил играта си под ръководството на треньора Венсан Компани и вече допринася не само с голове, но и с активна роля в изграждането на атаките.

От клуба коментираха и бъдещето на Майкъл Олизе, към когото има сериозен интерес от други европейски отбори. Румениге бе категоричен, че крилото не се продава, подчертавайки значението му за отбора. Французинът, привлечен от Кристъл Палас през 2024 година, има 39 гола и 45 асистенции с екипа на Байерн.

#ФК Байерн Мюнхен #Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ