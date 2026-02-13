В Бургас поставиха рекорд по кръводарители за 2025 година

Държавната болница в Бургас отбеляза рекорд по брой кръводарители. В края на 2025 година Отделението по трансфузионна хематология си постави амбициозната цел да подобри рекорда от 2024 година, в която желаещите да дарят бяха 10 833, а до фактическо даряване достигнаха 9176.

В края на 2025 г. екипът призова бургазлии да се включат в акциите, за да може да се достигне числото 10 000 души и почти успя. Регистрираните желаещи за миналата година са 11 213, а реалните дарители – 9812, като останалите са отпаднали по медицински показатели.

Настоящият резултат надгражда успеха на 2024 г. и утвърждава града като водещ пример в страната по отношение на доброволното и безвъзмездно кръводаряване.

Данните говорят за устойчива тенденция на растеж и засилена обществена ангажираност. От общия брой дарители 2 060 са жени, а 7 752 – мъже. Особено обнадеждаващ е фактът, че повече от 3 000 души са дарили кръв за първи път, което показва разширяване на доброволческата общност и повишена информираност сред младите хора.

Дарената кръв е помогнала на 12 237 пациенти, настанени във всички бургаски болници. Това са хора, претърпели спешни и планови операции, родилки, деца, пациенти с онкохематологични и хронични заболявания, както и пострадали при инциденти. Всеки дарител е допринесъл за спасяването на няколко човешки живота.

За цялата история на организираното кръводаряване в региона не е постиган толкова голям брой дарители. Ръководството на УМБАЛ – Бургас изразява искрена благодарност към всички доброволци, към институциите, организациите и общините в региона за активната подкрепа и партньорство в кампаниите по кръводаряване.

Част от успеха се дължи на изнесените акции, които болницата засили в края на миналата и началото на тази година. Екипите посетиха общините Несебър, Карнобат, а на 19 февруари предстои акция в Айтос. Наблюденията са, че по време на изнесените акции идват повече млади хора и жени.