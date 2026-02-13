БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът постанови домашен арест...
Чете се за: 00:55 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Бургас поставиха рекорд по кръводарители за 2025 година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Дарената кръв е помогнала на повече от 12 000 души

бургас поставиха рекорд кръводарители 2025 година
Слушай новината

Държавната болница в Бургас отбеляза рекорд по брой кръводарители. В края на 2025 година Отделението по трансфузионна хематология си постави амбициозната цел да подобри рекорда от 2024 година, в която желаещите да дарят бяха 10 833, а до фактическо даряване достигнаха 9176.

В края на 2025 г. екипът призова бургазлии да се включат в акциите, за да може да се достигне числото 10 000 души и почти успя. Регистрираните желаещи за миналата година са 11 213, а реалните дарители – 9812, като останалите са отпаднали по медицински показатели.

Настоящият резултат надгражда успеха на 2024 г. и утвърждава града като водещ пример в страната по отношение на доброволното и безвъзмездно кръводаряване.

Данните говорят за устойчива тенденция на растеж и засилена обществена ангажираност. От общия брой дарители 2 060 са жени, а 7 752 – мъже. Особено обнадеждаващ е фактът, че повече от 3 000 души са дарили кръв за първи път, което показва разширяване на доброволческата общност и повишена информираност сред младите хора.

Дарената кръв е помогнала на 12 237 пациенти, настанени във всички бургаски болници. Това са хора, претърпели спешни и планови операции, родилки, деца, пациенти с онкохематологични и хронични заболявания, както и пострадали при инциденти. Всеки дарител е допринесъл за спасяването на няколко човешки живота.

За цялата история на организираното кръводаряване в региона не е постиган толкова голям брой дарители. Ръководството на УМБАЛ – Бургас изразява искрена благодарност към всички доброволци, към институциите, организациите и общините в региона за активната подкрепа и партньорство в кампаниите по кръводаряване.

Част от успеха се дължи на изнесените акции, които болницата засили в края на миналата и началото на тази година. Екипите посетиха общините Несебър, Карнобат, а на 19 февруари предстои акция в Айтос. Наблюденията са, че по време на изнесените акции идват повече млади хора и жени.

#12 000 души #Бургас #помощ #рекорд #кръводаряване

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
3
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Регионални

Двама души са задържани за опит да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора
Двама души са задържани за опит да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора
Двама работници пострадаха от волтова дъга в пловдивско, Инспекцията по труда започна проверка Двама работници пострадаха от волтова дъга в пловдивско, Инспекцията по труда започна проверка
Чете се за: 00:32 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич
Чете се за: 03:02 мин.
Жители на невестинското село Рашка Гращица не могат да стигнат до домовете си заради път в окаяно състояние Жители на невестинското село Рашка Гращица не могат да стигнат до домовете си заради път в окаяно състояние
Чете се за: 02:45 мин.
Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград
Чете се за: 01:25 мин.
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Срещу 5000 евро гаранция: Съдът постанови домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът постанови домашен арест за бившия...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията? Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от...
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ