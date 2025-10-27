БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

В драма с автогол и червен картон, Олимпик Лион взе своето срещу Страсбург

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Отборът на Пауло Фонсека заема 4-то място в Лига 1 след 9-тия кръг, докато Страсбург се смъкна на на 7-мо място.

В драма с автогол и червен картон, Олимпик Лион взе своето срещу Страсбург
Снимка: БТА
В оспорван и напрегнат мач Олимпик Лион победи у дома Страсбург и се върна в челните места в класирането във френската Лига 1.

Олимпик измъкна успеха с 2:1, въпреки че мачът започна отлично за гостите от Елзас.

Хоакин Паникели, след превъзходна отборна атака в 25-та минута, отбеляза 8-ия си гол в Лига 1 и запази първото си място в класацията на голмайсторите. Момчетата на Лиам Росеньор поведоха с 1:0 и очакваха добра вечер, но Исмаел Дукуре записа едно от най-лошите си представяния.

Дукуре си вкара автогол в 31-та минута, позволявайки на Лион да изравни 1:1.

След това, през второто полувреме, той направи две нарушения за две минути (66-та и 68-ма минута) и остави съотборниците си с 10 души на терена.

Междувременно и Корентен Толисо пропусна дузпа в 42-ра минута.

Афонсо Морейра обаче успя да реализира в добавеното време. Младият португалец влезе в наказателното поле в добавеното време и намери далечния ъгъл с великолепен удар за 2:1.

След последния съдийски сигнал Олимпик Лион ликуваше, а победата изкачи тима до 4-то място в класирането.

В сряда в мач от 10-ия кръг, Лион ще пътува до столицата, за да се изправи срещу Париж ФК, а Страсбург ще трябва да си свърши работата срещу Оксер.

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 20 точки, пред Ланс с 19 и Олимпик Марсилия, и Олимпик Лион с по 18. Лил и Монако са съответно пети и шести с по 17 точки, Страсбург е седми с 16.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Олимпик Лион #ФК Страсбург

