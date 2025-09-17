БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Габрово ще има Център за изкуство на името на Кристо и Жан-Клод

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
габрово център изкуство името кристо жан клод
Слушай новината

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод". Регионалният център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" е регионален културен институт по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с предмет на дейност: създаване, разпространение, представяне и популяризиране на културни продукти на съвременното изкуство и недвижимото културно наследство и образователна, изследователска и развойна дейност в областта на културата и творческите индустрии.

Центърът е със седалище град Габрово и териториален обхват на дейността - община Габрово и общините: Севлиево, Трявна и Дряново.

За създаването на центъра е прието решение от 28 ноември 2024 г. на Общинският съвет на община Габрово. Изразени са положителни становища на общините Севлиево, Трявна и Дряново и съгласие от Областния управител на област Габрово.

Чрез създаването на регионалния център за съвременно изкуство ще се създадат условия за изява на творци, производители и индустриалци, развиващи дейност на територията на общините в област Габрово. Центърът ще има положителен принос в създаването на връзки между различните професионални общности и за утвърждаването на района като културен център с устойчив туризъм и икономическо развитие.

#център за изкуство #съвременно изкуство #Кристо и Жан-Клод

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
3
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
6
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Култура

Избират песен на София тази вечер
Избират песен на София тази вечер
Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври
Чете се за: 01:20 мин.
Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза" Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"
Чете се за: 00:45 мин.
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Изложба за Клеопатра в Мадрид Изложба за Клеопатра в Мадрид
Чете се за: 00:32 мин.
Георги Господинов получи международната литературна награда "Виленица" Георги Господинов получи международната литературна награда "Виленица"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Пускат 24-часова винетка
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ