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В Гърция въвеждат нов данък върху недвижимите имоти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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гърция въвеждат нов данък недвижимите имоти
Снимка: илюстративна
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В Гърция въвеждат нов данък върху недвижимите имоти.

Новият размер на данъка ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментират специалистите.

Изчислението на данъка се свързва с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възраст на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо плащане от страна на собствениците.

Ако имотът не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа мнение, че има риск новият данък да расте в зависимост от нуждите на общината.

Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще им са задълженията от началото на следващата година.

#нов данък #Гърция #недвижими имоти

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