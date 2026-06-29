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В Испания арестуваха един от най-издирваните босове на италианската мафия в Калабрия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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В Испания арестуваха един от най-издирваните босове на италианската мафия в Калабрия
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Испанската полиция арестува мъж, за когото се смята, че е един от босовете на италианската мафиотска организация Ндрангета, базирана в областта Калабрия, съобщават властите, цитирани от ДПА.

Прокурорите в Калабрия идентифицираха заподозрения мъж като Доменико Павилианити, известен още като „Дон Мико“. Той е издирван с Европейска заповед за арест от 2022 година.

Мъжът е задържан в град Сория, на около 200 км североизточно от Мадрид, съобщи испанската национална полиция снощи. Арестът е вследствие на съвместно разследване на испанските и италианските власти, което продължи няколко месеца.

В Италия той е обвинен в множество престъпления, включително насилствени деяния, трафик на наркотици и пране на пари, съобщиха от испанската полиция. Заподозреният е изправен пред 19 години лишаване от свобода.

Видео, публикувано от испанската полиция в социалната мрежа Екс, показва как мъжът бива отведен с белезници, без да оказва съпротива. Очаква се през следващите дни да започне процедурата по екстрадирането му в Италия, където да излежи присъдата си, съобщиха от прокуратурата в Калабрия.

Испанските медии съобщават, че 65-годишният Павилианити е един от най-издирваните бегълци в Италия и вече неколкократно е бил арестуван в Испания.

За първи път той е задържан през 1996 г. и е екстрадиран в Италия през 1999 г. По-късно излежава около 20 години в затвора, преди да бъде освободен заради грешка при изчисляването на присъдата му, съобщават вестниците „Мундо“ и „Паис“. През 2021 г. той отново е арестуван в Мадрид, но впоследствие е освободен, след като срокът на присъдата му изтича.

Според „Мундо“ той е водел спокоен живот в Сория – град с около 40 000 жители – под защитата на личен бодигард.

Италианската Ндрангета се смята за една от най-могъщите мафиотски организации в света. През 80-те и началото на 90-те години на миналия век тя е в центъра на кървава война между мафиотски фамилии, при която загиват около 700 души.

# Ндрангета #полицията в Испания #арестуван мафиот

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