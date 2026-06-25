В Израел посочват испанеца Алберт Риера за основен кандидат за поста старши треньор на Лудогорец

Испанският специалист Алберт Риера е основен кандидат за нов старши треньор на българския футболен клуб Лудогорец, съобщава израелското издание "Спорт 5".

44-годишният Риера за последно води елитния германски Айнтрахт Франкфурт, но беше уволнен през май след само три месеца работа в клуба от Бундеслигата.

Управата на разградчани търси промяна в треньорския си щаб, след като завърши трети в Първа лига, прекъсвайки серията си от 14 поредни шампионски титли.

Лудогорец все още не е уволнил официално наставника на тима Пер-Матиас Хьогмо, който в момента е в болничен, а отборът започна лятна подготовка преди седмица под ръководството на неговия асистент Микаел Старе.

"Спорт 5" пише, че Риера е желаният първи избор на разградчани, а като вариант остава и местния специалист Барак Ицхаки. От Лудогорец са потърсили и контакт и с друг израелски наставник Ран Кожух, но той е предпочел да остане в Апоел Беер Шева.

Испанецът, който във футболната си кариера е играл в дузцина кщлубове, сред които Ливърпул и Манчестър Сити, а в треньорската си кариера е водил френския Бордо и словенските Олимпия Любляна и Целие, все още води преговори и не се съгласил да поеме българския отбор. Ако не се стигне до разбирателство с него, от Лудогорец може да се обърнат към Ицхаки.

Според "Спорт 5" ръководството на разградчани е готово да предложи годишна заплата от 700-800 хиляди евро на новия старши треньор на отбора.