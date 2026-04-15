В навечерието на 150 години от Априлската епопея – пътуваща изложба за Уилям Гладстон

В навечерието на 150-годишнината от избухване на Априлското въстание пътуваща изложба проследява връзката на Уилям Гладстон с историческите борби за свобода на българския народ. Изложбата "Два лъва - една кауза", организирана от Британското посолство, гостува от днес във Виваком Арт Хол.



Британският политик избрал принципите, пред удобството, изважда пред света истината за събитията в България от 1876 г.

С книгата "Българските ужаси и Източният въпрос" Гладстон мобилизира общественото мнение във Великобритания и повлиява политическия дневен ред в Европа.

За превръщането на българската кауза в европейски въпрос свидетелстват снимки, рисунки и документи от епохата на Априлското въстание.

Изложбата "Два лъва - една кауза“, продължава до 2 май. След това ще гостува в Копривщица, Велико Търново, Русе и Варна.