В област Кърджали доставиха бюлетините за вота на 19 април

Общо 170 000 бюлетини и ролките за машините за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април пристигнаха в Кърджали. Те бяха разтоварени в сградата на областната администрация, където се помещава и Районната избирателна комисия, в присъствието на областния управител Здравко Тодоров, председателя на Районната избирателна комисия Петър Захариев, представители на областната администрация и на РИК, под полицейска охрана.

След разпределянето на бюлетините и съпътстващите изборни книжа, те ще бъдат предадени на седемте общини в областта по график. Най-много са бюлетините за община Кърджали – 63 500, а най-малко за Черноочене – 8500. Броят на бюлетините за община Ардино е 16 500, за Джебел – 16 000, за Момчилград 20 500, а за Кирково и Крумовград те са 23 000 и 22 000.