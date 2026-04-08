В област Разград доставиха бюлетините за вота на 19 април

Областният управител инж. Огнян Обрешков, заедно с представител на РИК, приеха днес 116 000 бюлетини за предстоящите избори за народни представители на 19 април, които са предназначени за седемте общини на област Разград.

Организацията по подготовката на изборите продължава по график.

Бюлетините и изборните книжа ще се съхраняват в зала 712 в сградата на Областна администрация – Разград под денонощна полицейска охрана.

На 16 април ще бъдат получени ролките за машинното гласуване, след което всички материали ще бъдат разпределени и предоставени на общините в областта.

По предварителни избирателни списъци броят на избирателите в областта е 133 744. Броят на секциите с машинно гласуване е 166.