В област Сливен доставиха бюлетините за вота на 19 април

Пристигнаха изборните книжа за четирите общини (Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица) в област Сливен, съобщиха от общинския пресцентър.

На служебния паркинг до сградата на Община Сливен бяха доставени бюлетините и ролките за машините. Представители на Районната избирателна комисия (РИК) и Областната администрация предадоха книжата на присъстващите технически екипи на всяка от четирите общини.

За Община Сливен материалите са внесени за съхранение в зала „Май“, осигурена е денонощна охрана. В деня преди изборите бюлетините и ролките ще бъдат предоставени на секционните избирателни комисии. Транспортирането на книжата се извършва под охрана от МВР.