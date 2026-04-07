В област Търговище доставиха бюлетините за вота на 19 април

Общо 100 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори на 19 април бяха доставени в област Търговище. Те бяха приети от главния секретар на Областната администрация Тодорка Танева, експерти от администрацията, членове на Районната избирателна комисия и служители на реда.

Бюлетините ще бъдат под денонощна охрана до разпределянето им към общинските администрации на територията на областта в законоустановения срок.

По данни на Централната избирателна комисия броят на избирателите в област Търговище е около 119 000 души.