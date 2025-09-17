В Плевен отиграха как се действа при терористичен акт със заложници на спортна среща (СНИМКИ)

В Плевен се състоя учение "Буря 2025", при което бяха тествани и представени действията при терористичен акт по време на баскетболен мач.

По време на пауза неизвестен мъж от публиката изскача на игралното поле и изважда хладно оръжие. Ранява треньор и играч. Публиката е в паника, има пострадали с травми при бутане. Следва нова атака с ножа, при която терористът ранява зрителка, опитваща се да избяга. В сценария бе подаване на сигнали към тел. 112.

Участие в учението взеха сили на Областната дирекция на МВР в Плевен, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Български Червен кръст, Центъра за спешна медицинска помощ.

Снимки: БТА