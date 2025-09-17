БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

В Плевен отиграха как се действа при терористичен акт със заложници на спортна среща (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Галерия
Запази
плевен отиграха действа терористичен акт заложници спортна среща снимки
Слушай новината

В Плевен се състоя учение "Буря 2025", при което бяха тествани и представени действията при терористичен акт по време на баскетболен мач.

По време на пауза неизвестен мъж от публиката изскача на игралното поле и изважда хладно оръжие. Ранява треньор и играч. Публиката е в паника, има пострадали с травми при бутане. Следва нова атака с ножа, при която терористът ранява зрителка, опитваща се да избяга. В сценария бе подаване на сигнали към тел. 112.

Участие в учението взеха сили на Областната дирекция на МВР в Плевен, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Български Червен кръст, Центъра за спешна медицинска помощ.

Снимки: БТА

#учение

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Галерия

Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас
Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ) На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Върнаха исторически плочи от централния вход на катедралата „Св. Александър Невски“ (СНИМКИ) Върнаха исторически плочи от централния вход на катедралата „Св. Александър Невски“ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ) Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Как Столичната община обнови подлез на Орлов мост със 150 000 лева? (СНИМКИ) Как Столичната община обнови подлез на Орлов мост със 150 000 лева? (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ