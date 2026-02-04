В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"

На специална церемония в пловдивски хотел бе представена биографичната книга на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол - Христо Бонев. Творбата е озаглавена "Осмото тепе" и е написана от спортния журналист Дончо Донев.

На събитието присъстваха президентът на Република България (2002 - 2012) Георги Първанов, председателят на общинския съвет на Пловдив - Атанас Узунов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, множество бивши и настоящи футболисти, футболни деятели и общественици.

Книгата бе представена от издателя Манол Пейков и журналиста Руси Чернев.

Христо Бонев, който вчера отпразнува своя 79-и рожден ден, благодари емоционално на присъстващите в пълната зала "Евмолпия".

"Всички хора в залата са допринесли за израстването ми като футболист и за възпитанието ми. Голяма роля в кариерата ми играе моето семейство. Всички те сега са тук. Аз и съпругата ми благодарим на съдбата, че ни даде доста години, за да можем да изживеем тези щастливи мигове. Не би било възможно да застана сега тук и да ви говоря, ако още от младите ми години не бяха хората от "черно-бялата" общност, която ме заля с обич още с първите ми прояви и аз бях задължен да играя във всеки мач колкото се може по-добре, за да им доставям удоволствие", заяви Бонев.

Премиерата на книгата за легендарния футболист е обвързана и със 100-годишния юбилей на Локомотив Пловдив, който ще бъде отпразнуван през тази година.

От Фондация "100 години Локомотив" обявиха, че подготвят редица инициативи във връзка с вековния юбилей на клуба. През месец април ще бъде издаден специален фотоалбум и ще бъде организирана музейна експозиция в Галерия "Пловдив 2019". Освен това, организаторите подготвят тържествен концерт на 29 юни, а за месец декември е предвидена и премиера на филма "Пловдивският любимец на 100" с режисьор Илиян Джевелеков.