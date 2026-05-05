В "Референдум": Новата власт – какви са очакванията от бъдещия кабинет?

Нова власт - нови очаквания. Стари партньорства - нови разделения. След консултациите при президента - какво ще се промени. Какъв ще бъде профилът на новите министри. Темите коментират в студиото на предаването "Референдум" журналистите Ружа Райчева, Йово Николов, Александър Симов и Виктор Иванов.

Повече от половината от анкетираните в проучването на "Галъп интернешънъл" по-скоро подкрепят сливането на министерства в новия кабинет. 16 на сто – по-скоро не подкрепят, а 29 на сто – не могат да преценят.

Малко над 40 на сто от хората по-скоро одобряват разделението на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България", а 27% – по-скоро не одобряват тази стъпка.

38 на сто от запитаните смятат, че високата експертиза трябва да е водещо при избора на бъдещите министри, 36 на сто – да имат морал и чисто минало, 21 на сто – да имат решителност за реформи, а 3 на сто – да са диалогични.