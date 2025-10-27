Валентен Вашеро: Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми и ми даде шанс да играя на Мастърса в Париж

Монегасецът ще участва на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж с уайлд кард.
Само преди месец Валентен Вашеро едва ли е предполагал колко много ще се промени живота и кариерата му. Тогава той дори бе извън Топ 100 на световната ранглиста.
Днес обаче монегасецът е сред най-добрите в света и ще участва на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Приказката за него продължава, след като успя да спечели най-големия трофей в кариерата си в Шанхай.
В емоционалния финал Вашеро победи своя братовчед Артур Риндеркнех, като преди това отстрани няколко играчи от Топ 10.
Все още наслаждаващ се на изключителното си представяне в Шанхай, Вашеро ще участва в последния за сезона Мастърс като номер 39 в световната ранглиста. Монегасецът смята, че грандиозният му успех е променил кариерата му напълно.
„Всичко, което ми се случва, е невероятно. Дори това, че съм тук в Париж, е благодарение на тази титла. Дори да бях спечелил няколко мача от Големия шлем, нямаше да съм тук. Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми. Класирането ми се промени напълно. Тази титла ми даде шанс да играя в Париж. Получих уайлд кард, защото иначе нямаше да мога да участвам. Фантастично е. Все още гледам на това с очите на дете“, сподели Вашеро.
Той смята, че това е само началото за него в елита на тениса.
"Преминах от 90% участие в Чалънджър турнири до 100% участие в ATP турнири. Ще играя и турнири от Големия шлем. Това е най-положителната промяна в живота ми като играч. Като човек няма да се променя. Има още няколко души, които ме познават, които ме насърчават. Все още има много хора, които ме поздравяват днес, което е хубаво. Но скоро сезонът ще свърши, така че трябва да обърнем страницата и да помислим за следващия сезон", заключи той.