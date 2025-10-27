Валентен Вашеро: Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми и ми даде шанс да играя на Мастърса в Париж

Само преди месец Валентен Вашеро едва ли е предполагал колко много ще се промени живота и кариерата му. Тогава той дори бе извън Топ 100 на световната ранглиста.

Днес обаче монегасецът е сред най-добрите в света и ще участва на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Приказката за него продължава, след като успя да спечели най-големия трофей в кариерата си в Шанхай.

В емоционалния финал Вашеро победи своя братовчед Артур Риндеркнех, като преди това отстрани няколко играчи от Топ 10.

Все още наслаждаващ се на изключителното си представяне в Шанхай, Вашеро ще участва в последния за сезона Мастърс като номер 39 в световната ранглиста. Монегасецът смята, че грандиозният му успех е променил кариерата му напълно.

„Всичко, което ми се случва, е невероятно. Дори това, че съм тук в Париж, е благодарение на тази титла. Дори да бях спечелил няколко мача от Големия шлем, нямаше да съм тук. Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми. Класирането ми се промени напълно. Тази титла ми даде шанс да играя в Париж. Получих уайлд кард, защото иначе нямаше да мога да участвам. Фантастично е. Все още гледам на това с очите на дете“, сподели Вашеро.

Той смята, че това е само началото за него в елита на тениса.