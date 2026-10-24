Валентин Антов остана резерва в драма за Монца срещу Торино

Футболистите на Торино победиха Монца с 3:2 като домакини в мач от осмия кръг в италианската Серия А. Торино записа трети пореден успех в шампионата и събра 13-о точки на осмо място, изравнявайки се с Фрозиноне и Каляри, които също имат по 13 точки.

Българинът Валентин Антов остана резерва за тима на Монца, който допусна трета загуба в последните си пет срещи в Серия А и се намира на 14-а позиция във временното класиране със 7 точки.

Първи гол за сезона на нидерландския полузащитник Кян Фиц-Джим даде тон за триумфа на домакините от Торино, чиято трета поредна победа е нещо, което отборът не бе правил от сезон 2019/2020 насам. Бившият играч на Аякс Фиц-Джим се разписа малко преди почивката - в 39-ата минута, но две след началото на второто полувреме (47-ата) португалецът Густаво Варела изравни, възползвайки се от грешка на защитника на Торино Пиетро Комуцо.

В 61-ата минута обаче Рафик Белгали - нападателят, преотстъпен от Верона, отново изведе тима на Торино напред с прецизен удар от дистанция, а Никола Влашич подпечата победата с трети гол в 72-ата минута, правейки резултата 3:1.

Нейтън Патерсън си отбеляза автогол в четвъртата минута на добавеното време, оформяйки крайното 3:2.