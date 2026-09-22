Валентина Иванова разкри плановете за новия сезон на Стилияна Николова

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова разкри, че за новия сезон се подготвят сериозни промени в съчетанията на гимнастичката. Тя направи равносметка на изминалата година, определяйки я като изключително сложна заради огромното напрежение на световното първенство, където Николова спечели първата олимпийска квота за България за Игрите в Лос Анджелис. Иванова коментира и предстоящите участия на Стилияна до края на годината.

"За новия сезон обмисляме промяна в няколко от съчетанията на Стили. Вече имам идеи и сме в процес на избор на музика. Със сигурност ще сменим топката и бухалките. Лентата обаче ще я запазим за догодина. Сменихме я малко преди Европейското първенство, тя се харесва изключително много и пасва перфектно на стила на Стили. Топка и бухалки ще ги сменя 100%. Относно съчетанието с обръч, може би и него", каза Иванова на пресконференция.

„За мен е изключителна чест да бъда избрана за треньор на месеца за втори път. Всеки път, когато ми се обаждат с усмивка вдигам телефона, с вълнение, защото знам, че най-вероятно спортист на месеца ще бъде нашата Стилияна Николова. Поздравявам я за успеха още веднъж пред всички вас! Пътят, който извървяваме заедно, върви във възходяща линия и се надявам тази тенденция да продължи. Пожелавам ѝ занапред да бъде здрава, все така трудолюбива и да мечтае смело, за да сбъдва целите си", добави треньорката. "Искам специално да благодаря на целия ни екип, начело с президента на федерацията г-жа Илиана Раева, която беше неотлъчно до нас на Световното първенство. Това състезание е едно от най-трудните, тъй като напрежението в многобоя заради спечелването на олимпийските квоти беше огромно. Абсолютно всички гимнастички бяха отлично подготвени. Случайни неща обаче няма и смятам, че Стилияна абсолютно заслужено спечели квотата за България. Изключително горда съм, че това е първата квота за страната изобщо сред всички спортове за Игрите в Лос Анджелис", коментира Иванова.

"До края на тази година ни предстоят още няколко участия. Тя ще се състезава в изключително силната италианска Серия А, където са поканени най-добрите гимнастички от целия свят и отново ще премерим сили с основната ни конкуренция. Предстоят ни също участия в галаспектакли, както и Държавното клубно първенство на 7 ноември", допълни тя.

Иванова определи изминалия сезон като "доста сложен". Погледнато от дистанцията на времето, изминалият сезон беше доста сложен. Знаете, че всяка година имаме и Европейско, и Световно първенство, с изключение на олимпийската година, когато има само Европейско. По сложност и тежест бих поставила това Световно първенство веднага след Олимпиадата. То е състезанието с най-много участници и фактът, че на него се раздаваха първите квоти, донесе допълнително напрежение. В щаба се опитвахме момичетата да не го усещат, но бяхме наясно с огромната отговорност и с очакванията на целия български народ. Казвам го от опит - един голям спортист трябва да умее да преодолява тези емоции и да надгражда над очакванията", завърши треньорката.