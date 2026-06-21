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Валери Божинов – младши премина в Рилски спортист

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Спорт
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Тимът от Самоков продължава със селекцията.

Рилски спортист попълнения
Снимка: pfcrilskisportist.com
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Рилски спортист (Самоков) привлече поредните си нови попълнения през това лято, съобщиха от клуба.

Към тима се присъединяват двама млади и талантливи футболисти. Това са вратарят Ивайло Нечелчев и нападателят Валери Божинов – младши.

Неделчев идва от отбора на Арда (Кърджали), където беше резерва на капитана на тима Анатолий Господинов, но преди престоя си при родопчани 21-годишният футболист натрупа опит във Втора лига с екипа на ФК Ловеч.

Синът на бившия национал Валери Божинов пристига от Локомотив (Пловдив), за чийто втори тим блестеше през изминалата кампания. Едва на 18 атакуващият играч записа първи минути в елита у нас в края на кампания 2025/26.

#Валери Божинов – младши #ФК Рилски спортист

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