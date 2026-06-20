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Милан привлече втори български талант

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Италианският гранд продължава да инвестира в българския футбол

Томи Хаджиев

Италианският гранд Милан продължава да инвестира в българския футбол. След като преди две години привлече централния защитник Валери Владимиров от Ботев (Пловдив), „росонерите“ са си осигурили и подписа на друг обещаващ български талант – Томи Хаджиев.

Според информация на италианския журналист Николо Скира, Милан вече е постигнал споразумение за личните условия с Хаджиев, който е роден през 2010 година и ще се присъедини официално към клуба, след като навърши 16 години през септември. Договорът на младия българин ще бъде до 2029 година.

Хаджиев е част от пловдивската академия Академик и е считан за един от най-перспективните европейски футболисти във възрастовата си група. Младият бранител вече е и национал на България до 17 години, като името му привлича вниманието на редица клубове от Западна Европа.

Трансферът затвърждава тенденцията Милан все по-внимателно да следи българския пазар. В момента в системата на клуба се развива и 18-годишният Валери Владимиров – юноша на Ботев (Пловдив), който наскоро поднови договора си с „росонерите“ и вече е част от проекта „Милан Футуро“. Централният защитник дори попадна в групата на първия отбор за официални мачове през миналия сезон, което е сериозно признание за развитието му.

Така Хаджиев ще има възможност да следва пътя, който Владимиров вече проправя в една от най-престижните футболни академии в Европа. Очаква се младият българин първоначално да бъде включен в юношеските формации на клуба, където ще продължи развитието си под наблюдението на специалистите в Милано.

#Томи Хаджиев #Милан

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