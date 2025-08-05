БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Валежи и в сряда, но все по-горещо и слънчево време до края на седмицата

Най-внушителна се оказа валежната обстановка през нощта - над 50 л/кв.м са паднали в Благоевград и над 30° в Перник и Дупница, докато в София - по-скромно - 11 л/кв.м В Западна България и днес ще се развива купесто-дъждовна облачност - валежите ще са кратки, но ще има и гръмотевици, както все още и условия за градушки. На изток ще остане слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен, ще се ориентира от север-североизток, след обяд в югоизточните райони ще се усили. Температурите ще са от 25° във високите полета в Западна България до 34°-35° в равнинната част от Източна, в София – около 26°.

През нощта ще се проясни, до полунощ валежите ще спрат почти навсякъде, най-късно в югозападните райони. Утре ще духа до умерен вятър от север-североизток, в Източна България ще е временно силен от изток-североизток.

Ще е слънчево, след обяд главно в северозападните и в планинските части ще превали и ще прегърми. И в Южна България се очаква по-значителна облачност, на отделни места там с валежи и гръмотевици. По-значителни ще са в района на Странджа и в Източните Родопи. Максималните температури ще са предимно от 28° до 33°, в Източна България до 35°, в София - около 28°.

По Черноморието ще е ветровито - ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са около 27°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето остава умерено - 2-3 бала.

Ще е слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Купесто-дъждовна над южното крайбрежие, там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

В планините също ще е слънчево, след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Ще превали и ще прегърми само на отделни места.

По-внушително в Странджа и в Източните Родопи - там валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

По-често слънчево ще бъде и в четвъртък, с изолирани валежи само в планинските райони. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще са около 30°. Оттам - нататък положението ще е слънце и жега. До края на седмицата отново ще се доближим до 40°-градусовата психологическа бариера. !

