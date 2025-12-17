БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предимно слънчево време в следобедните часове

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
В следобедните часове мъглите в повечето райони ще се разсеят и над по-голямата част от страната ще е слънчево.

Максималните температури ще са между 7 и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8, по Черноморието от 10 до 12°.

Ще бъде почти тихо, в Източна България и по Черноморието - със слаб югоизточен вятър.

През нощта и утре до обяд отново на много места в равнините и низините ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат от минус 3 до плюс 3°, в София - около минус 1, на морския бряг - от 2 до 5, а максималните ще са между 10 и 15°, в София - около 11, по Черноморието - 12-13°.


След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в страната ще бъде предимно слънчево.

На морския бряг ще бъде предимно слънчево, със слаб западен вятър, сутринта - на места с намалена видимост.

И в планините се очаква предимно слънчево време с разкъсана висока облачност и умерен западен вятър.

В петък ще бъде слънчево, с по-малко райони с мъгли, а температурите ще останат почти без промяна.

В събота отново на много места видимостта ще е намалена, в следобедните часове и облачността ще се увеличи, а максималните температури ще се понижат с 4-5°.

В неделя дневните температури още ще се понижат.

Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, а в планините ще вали сняг.

