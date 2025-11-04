Валежи и застудяване от днес в цялата страна

Днес облачността ще се увеличава и още преди обяд дъждът ще обхване почти цялата страна. Най-напред ще завали в югозападните райони, а до края на деня – и в останалите области.

Температурите ще се понижат осезаемо – минималните ще са между 8 и 13 градуса, а дневните ще достигат едва 10–15 градуса. В София се очакват около 10. В планините също ще има валежи, като границата между дъжд и сняг ще е на около 2400 метра.

Вятърът ще е умерен, на места и по-силен, от северозапад. Денят ще бъде студен и влажен – време за топло яке и чадър.