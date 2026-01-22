Валежите ще отслабнат и постепенно ще спрат

През следващите часове времето в страната ще започне да се успокоява. В Южна и Източна България все още ще има дъжд, но валежите ще отслабват и постепенно ще спрат.

В Западна България ще бъде без валежи, а облаците ще започнат да се разкъсват. Ще духа слаб до умерен вятър, който по-късно ще се ориентира от югозапад.

Температурите ще останат ниски за сезона, но без резки промени. В планините ще има сняг и вятър, като и там валежите ще намаляват през деня.

По Черноморието ще бъде облачно с дъжд, но и там времето постепенно ще се подобрява.