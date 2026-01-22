БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Валежите ще отслабнат и постепенно ще спрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Запази
застудяване валежи сняг
Слушай новината

През следващите часове времето в страната ще започне да се успокоява. В Южна и Източна България все още ще има дъжд, но валежите ще отслабват и постепенно ще спрат.

В Западна България ще бъде без валежи, а облаците ще започнат да се разкъсват. Ще духа слаб до умерен вятър, който по-късно ще се ориентира от югозапад.

Температурите ще останат ниски за сезона, но без резки промени. В планините ще има сняг и вятър, като и там валежите ще намаляват през деня.

По Черноморието ще бъде облачно с дъжд, но и там времето постепенно ще се подобрява.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
2
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
3
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
4
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
5
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
6
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Времето

Силна геомагнитна буря обхвана Земята
Силна геомагнитна буря обхвана Земята
По-меко време, но с валежи и поледици По-меко време, но с валежи и поледици
Чете се за: 00:50 мин.
Температурите ще останат ниски – между минус 1 и 4 градуса Температурите ще останат ниски – между минус 1 и 4 градуса
Чете се за: 01:12 мин.
Рекорден снеговалеж блокира Камчатка Рекорден снеговалеж блокира Камчатка
Чете се за: 00:35 мин.
Силно земетресение разтърси Джаму и Кашмир Силно земетресение разтърси Джаму и Кашмир
Чете се за: 00:40 мин.
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ и Канада
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ